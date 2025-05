Barton inaugura L' Arena Festival e lancia la sua fondazione

Barton inaugura l'Arena Festival e lancia la sua fondazione, dando vita a un nuovo progetto culturale per Perugia. Dal 7 giugno al 3 agosto, il Barton Park si trasformerà in un palcoscenico per eventi straordinari, accogliendo grandi nomi del cinema e della cultura italiana, come Valerio Mastrandrea, Paolo Crepet e Sabina Guzzanti, regalando alla città un'estate ricca di arte e intrattenimento.

Un nuovo progetto culturale per la città , una contenitore di eventi che dal 7 giugno al 3 agosto animerà le serate del Barton Park portando a Perugia grandi nomi del cinema e della cultura del panorama italiano, tra i quali Valerio Mastrandrea, Paolo Crepet e Sabina Guzzanti, ma anche Margherita... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Barton "inaugura" L'Arena Festival e lancia la sua fondazione

Su questo argomento da altre fonti

L'Arena Festival, cinema e spettacoli: tra gli ospiti già annunciati Mastandrea, Crepet e Guzzanti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’Arena Festival, cinema e spettacoli: tra gli ospiti già annunciati Mastandrea, Crepet e Guzzanti - di Dan. Nar. Martedì 27 maggio alle 11.30 nel Business Center del Barton Park di Perugia saranno presentati l’Arena Festival Spettacoli in Città, progetto culturale che animerà l’estate del parco peru ... 🔗Scrive umbria24.it

Perugia, l'ironia tagliente di Sabina Guzzanti protagonista all'arena del Barton Park - Liberidì Liberidà è il titolo dello spettacolo di e con Sabina Guzzanti che il prossimo 26 luglio (alle 21) arriverà sul palco dell’arena del Barton Park di Perugia nell'ambito della stagione estiva d ... 🔗Come scrive corrieredellumbria.it

Perugia, inaugurata la Barton Arena: un’estate di eventi come «dono alla città» - Protagonista della stagione estiva 2024 sarà la BARTON ARENA il nuovissimo spazio dedicato alla cultura. “Siamo felicissimi di inaugurare la nuova Arena all’interno del Barton Park, è uno spazio che ... 🔗Lo riporta umbria24.it

WATCH: Barron Trump And Kai Trump Soak Up Applause At President Trump's Inaugural Parade