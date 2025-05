Baroni verso l’addio alla Lazio | possibile l’uscita consensuale Gazzetta

Marco Baroni e la Lazio sembrano pronti a separarsi dopo una stagione deludente, culminata con l'assenza dalla scena europea. La dirigenza, guidata da Lotito e Fabiani, sta valutando una risoluzione consensuale per l'ex allenatore dell'Hellas Verona. Questo cambiamento segna un importante punto di svolta per il club biancoceleste, in cerca di nuove aspirazioni per il futuro.

Marco Baroni e la Lazio sono sempre più destinati a dirsi addio. L’ex Hellas Verona non sarà più l’allenatore dei biancocelesti. Il triste epilogo di stagione, con la Lazio fuori da tutte le competizioni europee, ha suggerito a Lotito e Fabiani di dare la sterzata decisiva. Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Baroni dice addio alla Lazio: uscita consensuale?. Entro domani andrà in scena un summit tra presidente, direttore sportivo e allenatore. La mancata qualificazione alle competizioni europee peserà molto sui bilanci del club. Baroni ha un altro anno di contratto a 1,3 milioni di euro ma, a differenza di quanto auspicato inizialmente, potrebbe non trattarsi di un esonero... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Baroni verso l’addio alla Lazio: possibile l’uscita consensuale (Gazzetta)

