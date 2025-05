Bari aderisce a ' Diritti in Comune' L' assessore Lacoppola | Costruire politiche per i più piccoli

La Giunta comunale di Bari ha ufficializzato la sua adesione all'iniziativa "Diritti in Comune" promossa dall'Unicef, con l'obiettivo di sviluppare politiche dedicate ai più piccoli. L'assessore Lacoppola ha sottolineato l'importanza di sensibilizzare le amministrazioni verso il benessere di bambini e adolescenti, in linea con il programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”.

La Giunta comunale di Bari ha approvato oggi l'adesione della città all'iniziativa dell'Unicef "Diritti in Comune", per azioni di sensibilizzazione rivolte alle amministrazioni comunali, nell'ambito delle attività del programma "Città amiche dei bambini e degli adolescenti", per ricordare la ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvenuta il 27 maggio 1991.

