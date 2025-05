Barella diventa il protagonista di un'importante trattativa tra l'Inter e l'Al Hilal, con il club saudita pronto a mettere sul piatto una proposta appetibile. Mentre Simone Inzaghi rimanda ogni decisione a dopo la finale di Monaco, la situazione si fa intrigante: può il centrocampista rappresentare la chiave per convincere l'allenatore a rimanere? Scopriamo i dettagli nella nostra analisi.

Barella Inter, l’Al Hilal piomba anche sul centrocampista! Può essere lui la mossa per convincere Inzaghi? I dettagli di Tuttosport. Ieri Simone Inzaghi è stato chiaro: le proposte non mancano, ma ogni discorso sarà rimandato a dopo la finale di Monaco. Nel frattempo, però, l’ Al Hilal non sembra intenzionata a mollare e sarebbe pronta ad avviare con l’ Inter una trattativa che potrebbe avere risvolti sorprendenti e che riguarderebbe il futuro di Nicolò Barella. Ecco cosa riporta Tuttosport: AL HILAL SU BARELLA?- « Non c’è soltanto Victor Osimhen nei piani degli arabi. L’Al Hilal vuole infatti dare il benvenuto a Simone Inzaghi mettendogli a disposizione pure Nicolò Barella... 🔗 Leggi su Internews24.com