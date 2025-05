Barella | Due finali in 3 anni? Siamo tornati! Sommer ci ha contagiati

Nicolò Barella esprime il suo orgoglio per giocare un'altra finale di Champions League in soli tre anni, sottolineando l'impatto positivo di Sommer e la preparazione per l'imminente sfida contro il PSG. In un'intervista su RSI, Barella si lascia andare a un momento di leggerezza, parlando delle sue preferenze personali. Scopriamo insieme le sue riflessioni a pochi giorni dall'incontro cruciale.

Barella orgoglioso nel giocare un’altra finale di Champions League dopo pochi anni. Le sue parole anche su Sommer a -4 da Psg-Inter. BEVANDA A FINE PARTITA – Nicolò Barella, su RSI, scherza un po’ con il collega svizzero: « Da buon sardo mi piace anche la birra non solo il vino, ci accontentiamo di tutto. L’importante è fare la miglior partita che possiamo, cercare di vincere questa coppa e quello che si berrà si vedrà ». DUE FINALI IN TRE ANNI – Ancora Barella sulla doppia finale: « Lo scorso anno è arrivato anche un campionato, noi cerchiamo di lottare su tutti i fronti. Fare due finali in tre anni sicuramente è un orgoglio per noi, al livello europeo vuol dire che siamo tornati... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barella: «Due finali in 3 anni? Siamo tornati! Sommer ci ha contagiati»

Se ne parla anche su altri siti

Frattesi manda l’Inter in finale di Champions. Barcellona battuto 4-3 in una partita epica; Inter-Lazio 2-2, gol e highlights: una doppietta di Pedro beffa i nerazzurri; Intermania, nervi tesi: curva agitata per i biglietti della finale, vaffa di Barella ad Acerbi e confronto nello spogliatoio; Perché Lautaro, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella e Thuram non sono titolari in Como-Inter? Infortunio o scelta tecnica? Ci saranno in finale di Champions League?. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Barella: "PSG-Inter, 50 e 50 perché abbiamo battuto Bayern e Barcellona. Rimpianti? No, abbiamo dato tutto" - Intervistato da Sky Sport, Nicolò Barella ha inquadrato così la finale di Champions League contro il PSG, la seconda in tre anni per l'Inter: "La volta scorsa (nel 2023, ndr) poteva imbrogliare un po' ... 🔗Lo riporta msn.com

Barella come Vieri e Stankovic: 3° interista a segnare nelle due gare a eliminazione diretta - il centravanti ci riuscì venti anni fa contro il Valencia sempre nei quarti di finale, mentre il serbo andò a segno due volte negli ottavi contro l'Ajax nel 2005-06. 3 - Nicolò #Barella è il 3 ... 🔗Da tuttomercatoweb.com

Mkhitaryan è pronto, questa finale è tutta sua - Anche a 36 anni può esserci ancora un'altra grande occasione, un treno da prendere dopo aver pensato che non sarebbe mai più ripassato. Henrikh Mkhitaryan ha un pallino fisso da ormai due anni, da qua ... 🔗Segnala msn.com

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025