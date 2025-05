Barella alla RSI | Noi cerchiamo di lottare per tutto rispetto al PSG abbiamo un vantaggio Ci ispiriamo ad un nostro compagno…

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni in un'intervista alla RSI, in preparazione della finale di Champions League contro il PSG. Con determinazione e spirito di squadra, Barella sottolinea l'importanza del rispetto per gli avversari e il supporto del proprio compagno, evidenziando la volontà di lottare fino alla fine. Scopri di più sulle sue aspettative e strategie per la grande sfida.

Le parole di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli in merito. Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter, ha parlato alla RSI in vista della finale di Champions League contro il PSG. FINALE DI CHAMPIONS – «L’anno scorso però è arrivato lo Scudetto. Noi ogni anno cerchiamo di lottare su tutti i fronti. Però questa finale, la terza in due anni, è sicuramente un grande orgoglio per noi, significa che a livello europeo siamo tornati a dire la nostra. È qualcosa di molto importante per la crescita di noi giocatori e di tutta la società; ci godiamo questa stagione che ha dato qualche delusione però cercheremo di ribaltarla»... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella alla RSI: «Noi cerchiamo di lottare per tutto, rispetto al PSG abbiamo un vantaggio. Ci ispiriamo ad un nostro compagno…»

