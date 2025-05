Barcellona oggi è il giorno del rinnovo per Yamal | i dettagli

Oggi è una data cruciale per il Barcellona, poiché Lamine Yamal, il talento spagnolo classe 2007, è pronto a firmare il suo nuovo contratto. Questo rinnovo rappresenta un passo importante per il club, che punta a blindare uno dei giovani promettenti più in vista del panorama calcistico. Scopriamo i dettagli di questo accordo e le aspettative che ruotano attorno a Yamal.

Il Barcellona blinda Lamine Yamal. Oggi è il giorno della firma sul nuovo contratto per l`attaccante spagnolo classe 2007. In giornata il suo... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Barcellona, oggi è il giorno del rinnovo per Yamal: i dettagli; Barcellona, Laporta rassicura: Rinnovo di Yamal già definito, manca solo la firma; Esclusiva SI – Longari: “Barcellona, domani il rinnovo di Yamal”; Barcellona, Flick rinnova: “C’è ancora tanto da costruire, vogliamo vincere altri titoli”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Barcellona, oggi è il giorno del rinnovo per Yamal: i dettagli - Il Barcellona blinda Lamine Yamal. Oggi è il giorno della firma sul nuovo contratto per l`attaccante spagnolo classe 2007. In giornata il suo agente Jorge Mendes. 🔗Come scrive calciomercato.com

Barcellona, ufficiale il rinnovo di Raphinha fino al 2028: stagione da sogno con Flick - Il brasiliano, protagonista assoluto del nuovo corso del Barcellona, firma un rinnovo che lo lega al club fino al 2028. 🔗Riporta news-sports.it

Barcellona, ufficiale il rinnovo di Flick fino al 2027 - Rinnovo che è stato ufficializzato nella giornata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025: Flick ha prolungato il proprio contratto con il Barcellona fino al 2027. “Il Barcellona e Hansi Flick hanno ... 🔗Da gianlucadimarzio.com