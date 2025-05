Barca in difficoltà a Grado i carabinieri la recuperano | soccorso un triestino

Un'operazione di soccorso si è svolta nel mare tra Grado e Portobuso, dove i carabinieri hanno recuperato un'imbarcazione in difficoltà. A bordo si trovava un uomo di Trieste, illeso, che è stato prontamente assistito. L'intervento della stazione dei carabinieri di Grado ha garantito il ripristino della sicurezza in mare, evidenziando l'importante ruolo delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.