Barattoni eletto nuovo sindaco | Lavoriamo nell’ottica dei 10 anni

Alessandro Barattoni è stato eletto nuovo sindaco, portando con sé una visione di cambiamento a lungo termine. Alle 17:52, con il 57% dei consensi, ha deciso di dirigersi verso il comitato elettorale in via Antica Zecca, dove l’atmosfera festosa ha superato ogni scaramanzia. La sua elezione segna l'inizio di un percorso di 10 anni dedicato al progresso e alla rinascita della comunità.

Alle 17.52, quando è al 57%, Alessandro Barattoni rompe gli indugi e comunica al suo staff che raggiungerà il comitato elettorale in via Antica Zecca, dove già da tempo la scaramanzia era andata a farsi benedire: sul tabellone con i risultati dello spoglio era comparsa la scritta ’Alessandro Barattoni sarà il prossimo sindaco di Ravenna!’ (e l’aggiornamento dei dati si era fermato: la vittoria, insomma, era già certa). Partito come favorito, l’esponente del Pd non ha tradito le attese e ha preso il volo sin dall’inizio. In maniche di camicia, giacca in spalla, il neo primo cittadino viene accolto da ’Al di là dell’amore’ di Brunori Sas e da baci, lacrime (tante) e applausi, fino a una liberatorio brindisi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it