Bando case popolari a Caivano Meloni annuncia piano di riqualifica per 750 alloggi

A Caivano, il governo annuncia un ambizioso piano di riqualificazione per 750 alloggi del Parco Verde, una zona storicamente segnata dal degrado. Con la pubblicazione del bando per la rigenerazione urbana, si intende restituire alla comunità uno spazio più sicuro e decoroso, promuovendo nuove opportunità per i residenti e migliorando la qualità della vita nel territorio.

A Caivano prende il via un nuovo intervento di rigenerazione urbana. Con la pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde, il governo punta a trasformare un’area simbolo di degrado in un luogo restituito alla comunità . L’obiettivo è garantire decoro, sicurezza e nuove opportunità a partire dalle periferie. Il progetto, presentato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevede un investimento di oltre 130 milioni di euro interamente privati, con lavori che riguarderanno non solo le abitazioni, ma anche gli spazi pubblici. Il modello sperimentato a Caivano potrebbe ora essere replicato in altri territori vulnerabili d’Italia... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bando case popolari a Caivano, Meloni annuncia piano di riqualifica per 750 alloggi

Cosa riportano altre fonti

Meloni: Via al bando per le case popolari a Caivano, il Parco Verde al centro del riscatto; Caivano, Meloni: Al via il bando per le case popolari; LA PREMIER - Meloni: Al via il bando per le case popolari a Caivano; Fratoianni: Striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni: Al via il bando per le case popolari a Caivano - "Oggi sono felice di annunciare un passo in più per il futuro di Caivano. È stato pubblicato il bando per riqualificare gli immobili popolari comunali del Parco Verde, alloggi che era stati costruiti ... 🔗Da ilgiornale.it

Caivano, Meloni: "Al via bando per riqualificazione case popolari" - È nella cornice che si nasconde il senso più profondo di un delitto. Nel caso di Andrea Sempio, e quindi nel delitto di Garlasco, ... 🔗Scrive quotidiano.net

Caivano, Meloni annuncia il bando per le case popolari - "Avviato il percorso per rimettere a nuovo e in sicurezza 750 appartamenti, le aree verdi, i locali commerciali, le strade e i marciapiedi. Un intervento che vale oltre 130 milioni di euro, totalmente ... 🔗Si legge su msn.com

Meloni: Al via il bando per le case popolari a Caivano