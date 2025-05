Bandiere verdi 2025 Le spiagge a misura di bambino sono nel Cilento

L'estate si avvicina e, con essa, la tanto attesa lista delle Bandiere Verdi 2025, che premia le spiagge italiane ideali per i più piccoli. Quest'anno, il Cilento si distingue per le sue località a misura di bambino, secondo il giudizio esperto di una commissione di pediatri. Scopri quali sono le spiagge che offrono sicurezza e divertimento per le famiglie in vacanza.

Ogni anno, con l’avvicinarsi dell’estate e l’organizzazione delle vacanze in famiglia, arriva puntuale la lista delle Bandiere Verdi: un riconoscimento che segnala le spiagge italiane più adatte ai bambini secondo il parere di una commissione di pediatri. Non un semplice bollino turistico, ma un titolo assegnato sulla base di criteri scientifici rigorosi, pensati per garantire la sicurezza e il comfort dei più piccoli e la. L'articolo Bandiere verdi 2025. Le spiagge a “misura di bambino” sono nel Cilento proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine... 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Bandiere verdi 2025. Le spiagge a “misura di bambino” sono nel Cilento

