Banche e sicurezza l’Abi | In Campania rapine calate del 22% nel 2024

Nel 2024, la Campania registra una significativa diminuzione delle rapine in banca, con un calo del 22,2% rispetto all'anno precedente. I dati forniti dall'Ossif, centro di ricerca dell'ABI, evidenziano un passaggio da 9 a 7 rapine, segnalando un miglioramento della sicurezza per gli istituti bancari nella regione e riflettendo l'efficacia delle misure adottate per contrastare il crimine.

Diminuiscono le rapine in banca in Campania. Nel 2024, infatti, sono stati 7 i colpi allo sportello effettuati nella regione contro i 9 del 2023, con un calo del 22,2%. È questa la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate dalle 80 del 2023 alle 51 del 2024 (-36,3%). Nel 2024 cala anche il cosiddetto indice di rischio – cioè, il numero di rapine ogni 100 sportelli – che è passato da 0,4 a 0,3 a livello nazionale e da 0,8 a 0,3 in Campania... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

