Banca agricola popolare di Sicilia sottoscritto con Allianz un accordo distributivo nel settore assicurativo

La Banca Agricola Popolare di Sicilia ha siglato un importante accordo di distribuzione con Allianz nel settore assicurativo. Questa collaborazione si inserisce in un ambizioso programma pluriennale di sviluppo della bancassurance, volto a potenziare l'offerta di servizi e prodotti destinati alla clientela, in linea con le strategie di crescita e innovazione dell'istituto bancario.

Banca agricola popolare di Sicilia ha sottoscritto con Allianz un accordo distributivo nel settore assicurativo. "L'accordo - si legge in una nota - s'inserisce in un piĂą ampio e pluriennale programma di sviluppo nel settore della bancassurance tra Baps e Allianz, in completa aderenza al business...

