Bambini operati senza anestetici spesso lavoriamo al buio | il racconto della chirurga volontaria a Gaza

Nel suo racconto toccante, Tiziana Riggio, chirurga volontaria di Charity Ideals, descrive la difficile realtà degli interventi chirurgici a Khan Younis, Gaza. In una situazione di emergenza, senza anestetici e spesso al buio a causa dei blackout, la sua esperienza mette in luce la drammatica condizione dei bambini e la scarsità di risorse disponibili per un'assistenza adeguata.

Tiziana Riggio, chirurga volontaria di Charity Ideals, si trova Khan Younis, nella Striscia di Gaza. E in unìintervista all’Ansa racconta la drammatica situazione in cui si trova a lavorare all’interno dell’ospedale. “Spesso va via la luce, non mi è mai capitato di lavorare al buio. C’è poi poca e scarsa gestione del dolore, che non è una bella cosa da vedere perché spesso si tratta di bambini che escono dalla sala operatoria in totale agonia. Non ci sono anestetici e non ci sono analgesici” L'articolo “Bambini operati senza anestetici, spesso lavoriamo al buio”: il racconto della chirurga volontaria a Gaza proviene da Il Fatto Quotidiano... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bambini operati senza anestetici, spesso lavoriamo al buio”: il racconto della chirurga volontaria a Gaza

Cosa riportano altre fonti

Ennesima strage di civili a Gaza mentre Israele lancia operazione «senza precedenti»; La “manata” di Brigitte a Macron sull’aereo, l’Eliseo minimizza: “Stavano giocando”; Meloni lancia America's Cup 2027 Napoli: Evento che rende orgoglioso ogni italiano; Donna uccisa a Legnano, ex marito si costituisce: Non c'entro con delitto. 🔗Cosa riportano altre fonti

"Bambini operati senza anestetici", il racconto della chirurga da Gaza - Tiziana Riggio (Ideals), "casi di gravita' che non vediamo in Occidente" Cancellati tutti i dubbi, Juve-Napoli: Conte ha fatto la sua scelta Il segreto della nonna contro il reflusso: funziona davvero ... 🔗Lo riporta msn.com

"Bambini operati senza anestetici", il racconto della chirurga italiana da Gaza - «Non esistono parole per descrivere quello che succede a Gaza dove si assiste ad un’uccisione pianificata dei civili fra cui molti bambini». Aed Yaghi, capo del cda della Società Nazionale per la Riab ... 🔗Da informazione.it

Una chirurga a Gaza: “Bambini operati al buio, non ci sono anestetici né guanti. La guerra non salva nessuno” - La testimonianza della chirurga Tiziana Riggio, che parla delle precarie condizioni in cui i medici lavorano a Gaza: "Non mi era ai capitato di operare ... 🔗Segnala fanpage.it

Bambini operati senza anestetici”: il racconto della chirurga volontaria da Gaza