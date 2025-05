Bambina di 12 anni abusata dal compagno della mamma la donna complice delle violenze | Avevo paura di raccontare tutto

A Treviso, una tragica vicenda di abuso emerge quando una bambina di 12 anni denuncia violenze subite dal compagno della madre, che risulta complice nella situazione. La giovane, spinta dalla paura, ha finalmente trovato il coraggio di raccontare le atrocità che ha vissuto. La testimonianza svela la complessità e la gravità di una situazione che interroga sulla protezione delle vittime e la responsabilità degli adulti.

TREVISO - «Ero succube di quell?uomo, ne avevo paura. Mi ha costretta a fare cose che non volevo». La donna, una 44enne residente nel Trevigiano, ha giustificato così la... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambina di 12 anni abusata dal compagno della mamma, la donna complice delle violenze: «Avevo paura di raccontare tutto»

