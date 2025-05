Balotelli ricorda il periodo all’Inter | Mourinho? Eravamo due teste di cavolo ma come carattere lui è peggio di me

Mario Balotelli, in un'intervista su Rai2 a Belve, riflette sul suo passato all'Inter con José Mourinho. Dichiarando che entrambi erano "teste di cavolo," Balotelli rivela aneddoti intriganti e offre uno sguardo al futuro, tra rimpianti e aspirazioni. Le sue parole promettono di riaccendere i ricordi di un'epoca intensa e di un carattere indomito.

Balotelli, l'ex Inter torna sotto i riflettori e lo fa da protagonista, ospite di Belve: le sue parole. Rimpianti, rivelazioni e un occhio rivolto al domani. L'ex Inter Mario Balotelli ritorna al centro dell'attenzione, questa volta come protagonista su Rai2, ospite del programma Belve, dove è stato intervistato da Francesca Fagnani. Un incontro tanto atteso, in cui il calciatore – che festeggerà il suo 35° compleanno il 12 agosto – si è raccontato in modo autentico, condividendo i suoi errori, le sue consapevolezze e la determinazione a non arrendersi. LE PAROLE DI BALOTELLI – « Avrei potuto fare di più, ma sono felice...

