Balotelli a Belve | I due che mi lanciarono le banane a Roma? Sicuramente non lo rifaranno

Nel programma "Belve", Mario Balotelli ha affrontato il tema del razzismo, raccontando l'episodio in cui due persone gli lanciarono delle banane a Roma. Ospite di Francesca Fagnani, l'attaccante ha condiviso le sue riflessioni, sottolineando come tali comportamenti non si ripeteranno. Un intervento che allude alla resilienza e alla lotta contro le ingiustizie nel mondo del calcio e oltre.

Ospite di Belve, Mario Balotelli ha risposto alle domande di Francesca Fagnani. anche su un episodio di razzismo che lo ha visto come bersaglio... 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Balotelli a Belve: “I due che mi lanciarono le banane a Roma? Sicuramente non lo rifaranno”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mario Balotelli, a Belve la rivelazione sui razzisti che gli lanciarono le banane: Non se lo scordano; Mario Balotelli a Belve: Nulla da invidiare a Messi e Ronaldo, sul test del DNA per sua figlia: Lo rifarei; Genoa, Balotelli: “Grifone scelta sbagliata, ora sogno l’America”; Balotelli a Belve: “I due che mi lanciarono le banane a Roma? Sicuramente non lo rifaranno”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Balotelli a Belve e gli insulti razzisti a Roma col lancio di banane: "Non lo rifaranno, se lo ricordano" - Ospite a “Belve“, il calciatore italiano Mario Balotelli torna a parlare degli insulti razzisti subiti in carriera, ricordando l’episodio a Ponte Milvio, quando due uomini gli lanciarono delle banane. 🔗Secondo informazione.it

Mario Balotelli a «Belve»: «Chi mi ha lanciato le banane non lo farà mai più...» - Balotelli si racconta alla trasmissione «Belve» in onda su Rai2 martedì 27 maggio alle 21,20. Alla conduttrice Francesca Fagnani rivela le sue scelte future. Sul Genoa dice: «Ringrazio i tifosi che mi ... 🔗Segnala informazione.it

Balotelli a Belve, “Dna per riconoscete mia figlia?” La replica gela tutti - Mario Balotelli a ruota libera a Belve, l'intervista con Francesca Fagnani: retroscena e aneddoti inediti e privati L'articolo Balotelli a Belve, “Dna per riconoscete mia figlia?” La replica gela tutt ... 🔗Da msn.com

Ilary Blasi: Sposare Totti è stato come sposare una causa - Belve 01/04/2022