Ballottaggio a Taranto e Matera

Nelle recenti elezioni locali, il ballottaggio a Taranto e Matera ha portato a significative sorprese politiche. In Puglia, il candidato della Lega ha superato il rappresentante meloniano, mentre in Basilicata il Movimento 5 Stelle ha deciso di non appoggiare il PD. A Ravenna, Barattoni di Campo Largo ha trionfato al primo turno, segnando un importante sviluppo per le alleanze politiche. Continua a leggere per ulteriori dettagli.

In Puglia il candidato leghista supera quello meloniano. In Basilicata il M5s negherà l’appoggio al Pd. Barattoni (campo largo) conquista Ravenna al primo turno... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ballottaggio a Taranto e Matera

