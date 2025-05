Bagnatica svegliata da un boato | esplosione devasta una villetta

Un violento boato ha scosso Bagnatica alle 6.45 di questa mattina, quando un'esplosione ha devastato una villetta in via Isolabella. L'incidente ha causato danni significativi alla struttura, mobilitando immediatamente i soccorsi, tra cui sanitari, carabinieri e vigili del fuoco, per gestire la situazione e garantire la sicurezza nella zona. Dettagli e aggiornamenti sull'accaduto in arrivo.

Un boato fortissimo, attorno alle 6.45, ha svegliato Bagnatica: un’esplosione ha completamente devastato una villetta di via Isolabella, fortemente danneggiata anche nella struttura portante. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso, con i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto una donna viva dalle macerie. Secondo le prime informazioni all’origine dello scoppio ci sarebbe una fuga di gas: oltre a ingenti danni materiali, la deflagrazione avrebbe causato anche altri feriti. Seguono aggiornamenti. ... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bagnatica svegliata da un boato: esplosione devasta una villetta

