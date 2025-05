Azienda Speciale Patrimonio e Fondazione Taormina le nomine di De Luca | presidenti Brocato e Brancato

Il sindaco di Taormina ha ufficializzato le nomine per l'Azienda Speciale Patrimonio e la Fondazione Taormina, designando i presidenti Brocato e Brancato. Le decisioni sono state annunciate ieri sera in aula consiliare e rappresentano un passo cruciale per la gestione strategica di due istituzioni fondamentali nel territorio.

