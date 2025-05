Aveva ucciso la moglie e simulò un suicidio | condannato a 22 anni Lei stava cercando lavoro lui non voleva

Nel tragico caso di Sharmin Sultana, una giovane madre bengalese di 32 anni, la sua aspirazione all'emancipazione è stata stroncata dalla violenza del marito, Ahmed Mustak. Dopo averla uccisa e simulato un suicidio, è stato condannato a 22 anni di carcere. I giudici di Genova hanno evidenziato come la sua ricerca di indipendenza fosse in netto contrasto con la volontà del marito di limitarne la libertà.

