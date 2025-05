Avellino per il Mondo coinvolge gli studenti dell' I T T Guido Dorso | donati 50 computer alle missioni redentoriste in Madagascar

L'associazione "Avellino per il Mondo" continua a dare vita a un ponte di solidarietà verso il Madagascar, coinvolgendo attivamente gli studenti dell'Istituto Tecnico "Guido Dorso". Recentemente, sono stati donati 50 computer alle missioni redentoriste, un gesto che unisce volontariato, educazione e cooperazione internazionale, dimostrando l'impegno della comunità avellinese nel promuovere l'istruzione e il progresso sociale.

Continua il ponte di solidarietà tra Avellino e il Madagascar grazie all'impegno dell'associazione di promozione sociale "Avellino per il Mondo", promotrice di un'iniziativa che ha unito volontariato, scuola e cooperazione internazionale. Con il coordinamento dei volontari Elvira... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Avellino per il Mondo" coinvolge gli studenti dell'I.T.T. "Guido Dorso": donati 50 computer alle missioni redentoriste in Madagascar

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giornata nazionale della legalità, Libera coinvolge gli studenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Avellino per il Mondo, non si ferma l’impegno per il Madagascar. Protagonisti studenti e docenti dell’Itt Dorso - E un impegno che non conosce sosta quello che porta avanti l’Associazione Avellino per il Mondo, opera segno della Caritas, presieduta da Antonio D’Orta, vicepresidente Costantino Del ... 🔗Da corriereirpinia.it

Avellino, BigMama con gli studenti: «Credete nei vostri sogni» - «Ciao cuccioli»: BigMama saluta così la platea di studenti che l'ha accolta nell'auditorium dell'Istituto Dorso di Avellino ... Che chi governa, da Roma al mondo, si avvicini davvero al ... 🔗Scrive ilmattino.it

Avellino, lezione di giornalismo al Convitto Colletta: gli studenti protagonisti dell’informazione - Avellino – Una giornata dedicata all'informazione ... da sempre attento alla crescita personale e culturale degli studenti, ha coinvolto i ragazzi in un percorso che ha toccato temi centrali come ... 🔗Si legge su irpiniareport.it

Io Comprensivo: Il progetto di Confindustria Avellino per avvicinare gli studenti alle imprese