Avellino il Prefetto Riflesso e il Questore Picone premiano Luca Cecere

Mercoledì 28 maggio 2025, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e il Questore, Pasquale Picone, conferiranno una pergamena di riconoscimento a Luca Cecere, 28enne protagonista di un gesto esemplare di onestà e senso civico avvenuto il 9 maggio. La cerimonia si svolgerà presso il Palazzo del Governo, sottolineando l'importanza di valori civici nella comunità.

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 12.00, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, insieme al Questore di Avellino, Pasquale Picone, premierà con una pergamena il 28enne Luca Cecere per l’esemplare gesto di onestà e senso civico compiuto lo scorso 9 maggio. Il... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, il Prefetto Riflesso e il Questore Picone premiano Luca Cecere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Movida e sicurezza: Avellino rilancia il coordinamento tra istituzioni per un controllo più efficace del territorio; Tutela degli operatori sanitari dalle aggressioni, focus all’Asl di Avellino; VIDEO/ Asl, Prefettura e Procura insieme contro le violenze al personale sanitario; Operatori sanitari, presentato il corso di formazione per la prevenzione e gestione delle aggressioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un riconoscimento da parte del Prefetto e del Questore per il giovane Luca Cecere per un gesto virtuoso - Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 12.00, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, insieme al Questore di Avellino, Pasquale Picone, premierà con una pergamena il 28en ... 🔗Secondo tusinatinitaly.it

Il prefetto Riflesso sulla relazione Dia: attenzione ai rischi di infiltrazione in Irpinia - AVELLINO- La massima attenzione ai fenomeni di infiltrazione criminale dell’economia e alla vulnerabilità degli enti locali. Quello che garantisce il prefetto di Avellino Rossana Riflesso, per comment ... 🔗Come scrive irpinianews.it

Violenza di genere, il prefetto: 320 vittime sotto vigilanza in Irpinia, rete indispensabile - AVELLINO- “Uno dei reati in continuo aumento e durante il Comitato l’ho detto più volte. Stabiliamo le misure di vigilanza per le donne, ma anche per gli uomini, perché ci sono anche uomini che sono v ... 🔗Secondo irpinianews.it

Festa della polizia di Avellino con il questore Picone e il prefetto Riflesso