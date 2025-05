Avellino il Moscati accende una luce sulla violenza | nuove procedure e formazione per chi cura

All’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino si è tenuto un incontro dedicato alla violenza, affrontato con serietà e competenza. È stato presentato un nuovo percorso formativo e procedure innovative per garantire un'assistenza adeguata a chi subisce violenza, riconoscendo l’importanza di un intervento tempestivo nel contesto sanitario. Questo evento segna un passo significativo verso una maggiore consapevolezza e supporto per le vittime.

Stamattina, all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, si è parlato di violenza. Non nei toni dell'emergenza gridata, ma con il passo fermo e responsabile di chi lavora nel luogo dove spesso le ferite – visibili e invisibili – arrivano per prime. È stato presentato un nuovo percorso

