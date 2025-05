Avellino Iandoli | Ci auguriamo di non dover assistere all' ennesimo scempio | l' atto di nomina di una giunta balneare

Il Coordinatore Cittadino di FdI Avellino, Modestino Maria Iandoli, esprime preoccupazione per la possibile nomina di una giunta balneare, richiamando il malcontento degli avellinesi nei confronti dell'amministrazione attuale. Con un'interrogazione retorica, "Quo usque tandem abutere patientia nostra?", Iandoli denuncia il percorso incerto e inconcludente che ha segnato recentemente la gestione della cittĂ .

