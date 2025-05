Avellino Basket | Mussini Jurkatamm e Lewis ancora in biancoverde

La S.S. Avellino Basket annuncia con entusiasmo le riconferme di tre giocatori chiave per la stagione 2025/2026: Federico Mussini, Mikk Jurkatamm e Jaren Lewis. Sotto la direzione del presidente Giuseppe Lombardi, il club si prepara a un nuovo capitolo, puntando su talenti gi√† affermati per raggiungere obiettivi ambiziosi. Scopri di pi√Ļ su queste riconferme e le aspettative per il futuro!

La¬†S.S. Avellino Basket¬†in vista della stagione¬†20252026¬†riparte da tre riconferme importanti. Il club del presidente¬†Giuseppe Lombardi¬†ha il piacere di annunciare che¬†Federico Mussini, guardia classe¬†1996,¬†Mikk Jurkatamm, guardia estone del 2000 e¬†Jaren Lewis, ala piccola statunitense... 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Avellino Basket: Mussini, Jurkatamm e Lewis ancora in biancoverde

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Avellino Basket, certe le conferme di Mussini e Jurkatamm. Nodo allenatore ancora da sciogliere; Avellino Basket nuovi esami per Bortolin; Avellino Basket nuovi esami per Bortolin. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Avellino Basket: conferma per Mussini, Jurkatamm e Lewis - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Da msn.com

Avellino Basket, certe le conferme di Mussini e Jurkatamm. Nodo allenatore ancora da sciogliere - Dopo l‚Äôottima stagione in A2, l‚Äô Avellino Basket sta pianificando nel migliore dei modi il futuro. La società del presidente Lombardi si è assicurata il rinnovo di Federico Mussini, grazie ad un ... 🔗Scrive orticalab.it

Avellino Basket, Mussini certezza per il futuro - di Davide Baselice - E‚Äô uno dei punti di forza da cui riparte l‚ÄôAvellino Basket per il prossimo anno. Parliamo di Federico Mussini, play-guardia alla sua prima stagione in Irpinia e tra i protagonisti ... 🔗Da corriereirpinia.it

Avellino Basket: Mussini punto fermo, Jurkatamm verso la permanenza