Autovelox accesi sulle Statali lombarde | ecco quando e dove

Controlli intensificati sulle strade statali lombarde: tra fine maggio e inizio giugno, la Polizia Stradale attiverà autovelox per garantire la sicurezza stradale. Queste operazioni mirano a contrastare comportamenti pericolosi come l'eccesso di velocità e a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza del rispetto delle norme di sicurezza. Scopri dove e quando saranno posizionati i controlli.

Proseguono i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox tra la fine di maggio e i primi di giugno. La finalità delle operazioni, assolutamente trasparenti, è smascherare comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli utenti sul rispetto... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Autovelox accesi sulle Statali lombarde: ecco quando e dove

