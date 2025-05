Autostrada A11 | muore 59enne a Prato nello scontro fra auto e furgone

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 27 maggio 2025, sull'Autostrada A11 tra Prato est e Prato ovest, in direzione Pisa. Lo scontro tra un'auto e un furgone ha tragicamente causato la morte di un uomo di 59 anni, portando a un immediato intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza stradale.

L'articolo Autostrada A11: muore 59enne a Prato nello scontro fra auto e furgone proviene da Firenze Post...

