Autodromo Gian Carlo Minardi lascia la guida di Formula Imola

L'Autodromo Gian Carlo Minardi di Imola si prepara a un cambiamento significativo: il presidente Gian Carlo Minardi ha annunciato le proprie dimissioni dopo oltre quattro anni alla guida della società. Con un'importante transizione in arrivo, si attende un annuncio ufficiale che segnerà una nuova era per la gestione dell'iconico circuito emiliano.

Imola (Bologna), 27 maggio 2025 – Cambio al vertice di Formula Imola. Il presidente Gian Carlo Minardi, da inizio 2021 alla guida della società che gestisce l’attività dell’ Autodromo, è pronto a cedere il testimone dopo ave r rassegnato le proprie dimissioni. L' annuncio ufficiale arriverà a breve, così come a stretto giro di posta ci sarà la nomina del successore di Minardi: la volontà di Con.Ami (socio unico di Formula Imola) e del Comune è infatti quella di evitare vuoti di potere (anche se resta saldo al proprio posto il direttore generale del circuito, Pietro Benvenuti) in vista della seconda parte di stagione dell’Enzo e Dino Ferrari... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autodromo, Gian Carlo Minardi lascia la guida di Formula Imola

