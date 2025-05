Autobus gratis per i residenti di Livorno ecco la tessera la truffa corre su Facebook Autolinee Toscane | Non fornite i vostri dati

Attenzione ai residenti di Livorno: è emersa una truffa su Facebook che propone una tessera per viaggiare gratuitamente sugli autobus, utilizzando il nome "Trasporto pubblico a Livorno". L’offerta, apparentemente vantaggiosa a soli 1,95 euro per sei mesi, nasconde rischi per la sicurezza dei vostri dati personali. Scoprite di più su questa frode e come proteggervi dalle insidie online.

Su Facebook è stata creata una pagina dal titolo "Trasporto pubblico a Livorno" che nel suo unico post pubblicato prova a invogliare gli utenti a sottoscrivere una fantomatica tessera che permetterà di viaggiare gratuitamente a bordo degli autobus. Il tutto per la durata di sei mesi a 1,95 euro... 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - "Autobus gratis per i residenti di Livorno, ecco la tessera", la truffa corre su Facebook. Autolinee Toscane: "Non fornite i vostri dati"

