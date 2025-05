Auto sulla folla di tifosi a Liverpool 47 feriti | grave un bimbo La polizia | “Pista del terrorismo esclusa”

Una serata di festeggiamenti a Liverpool si è trasformata in tragedia quando un'auto ha investito un gruppo di tifosi, causando 47 feriti, tra cui un bambino in gravi condizioni. La polizia ha escluso la pista del terrorismo, mentre la comunità si stringe intorno alle vittime, di cui 27 sono state ricoverate in ospedale. L'episodio ha scosso profondamente la città, già in festa per il trionfo della sua squadra.

Ventisette persone ricoverate e 20 soccorse in strada, gravi un adulto e un bambino. La città di Liverpool sta cercando di riprendersi da quanto avvenuto nella serata di lunedì 26 maggio, quando un'auto si è lanciata sulla folla dei tifosi che celebravano la vittoria del campionato della squadra dei Reds. Arrestato un 53enne, la polizia esclude la pista del terrorismo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Auto sulla folla di tifosi a Liverpool, 47 feriti: grave un bimbo. La polizia: “Pista del terrorismo esclusa”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto travolge folla di tifosi del Liverpool che celebravano la vittoria del campionato di calcio; Liverpool, auto sulla folla durante la festa per il campionato. 47 feriti, 2 gravi; Liverpool, gli attimi subito dopo l'impatto dell'auto contro la folla dei tifosi; Liverpool, auto sulla folla durante parata squadra. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Auto investe tifosi a Liverpool durante la parata del club: 47 feriti, arrestato un uomo britannico - Un uomo è stato arrestato a Liverpool, in Inghilterra, dopo aver travolto con il suo veicolo la folla di tifosi del Liverpool FC durante la parata di 10 miglia su autobus scoperti organizzata dalla sq ... 🔗Scrive msn.com

Liverpool, auto sui tifosi: 4 bambini tra i feriti polizia, uno è grave - Sono circa 50 i feriti di Liverpool, dove un'auto è andata a schiantarsi contro la folla riunita per festeggiare la vittoria nella Premier League. Tra questi ci sono anche quattro bambini. A renderlo ... 🔗Secondo italiaoggi.it

Liverpool, auto sulla folla durante festa per vittoria scudetto: 50 feriti, due sono gravi - L'incidente non viene trattato come un fatto terroristico: si ritiene si tratti di un episodio isolato dopo il fermo di un uomo di 53 anni, britannico e originario della regione ... 🔗msn.com scrive