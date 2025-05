Auto sulla folla a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League | cosa sappiamo fino a questo momento

Un incidente drammatico ha scosso i festeggiamenti per la vittoria del Liverpool in Premier League. Un uomo di 53 anni, alla guida di un minivan, ha investito la folla entusiasta nella tarda serata di ieri. Sebbene le autorità abbiano arrestato il presunto responsabile, hanno escluso l’ipotesi di terrorismo, lasciando aperte altre linee di indagine sul grave evento. Ecco cosa sappiamo fino a questo momento.

Un uomo di 53 anni, britannico, alla guida di un minivan ha investito nella tarda serata di ieri la folla che festeggiava in strada la vittoria del campionato del Liverpool, in Inghilterra. Le autorità che hanno arrestato il presunto responsabile al momento hanno escluso l’ipotesi di terrorismo e non sarebbero alla ricerca di altre persone. Il bilancio è di 47 feriti, tra cui 20 gravi e quattro bambini. Auto sulla folla a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League: cosa sappiamo fino a questo momento (ANSA FOTO) – Notizie.com Il terribile episodio è avvenuto al termine della parata degli autobus con a bordo la squadra di calcio dopo la vittoria in Premier League... 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Auto sulla folla a Liverpool durante i festeggiamenti per la vittoria della Premier League: cosa sappiamo fino a questo momento

