Auto sulla folla a Liverpool | 47 feriti escluso terrorismo

Un'auto ha travolto la folla a Liverpool, causando 47 feriti durante i festeggiamenti per la vittoria della squadra locale nella Premier League. L'incidente, avvenuto il 27 maggio, ha colpito anche quattro bambini tra i festeggiatori. Le autoritĂ hanno escluso un possibile atto terroristico, alimentando la preoccupazione per la sicurezza in occasioni di grande affluenza.

Liverpool, 27 mag. (askanews) - Sono 47 le persone ferite dall'auto che si è lanciata sulla folla a Liverpool, durante i festeggiamenti per la vittoria nella Premier League, il campionato di calcio inglese, della squadra della cittĂ . "Purtroppo, quattro dei feriti erano bambini che si stavano godendo la giornata con i loro amici e le loro famiglie - ha spiegato Dave Kitchin, del servizio di primo soccorso - Possiamo confermare che le nostre squadre hanno curato 20 pazienti sulla scena per ferite minori e che questi non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. 27 pazienti in totale sono stati portati in ospedale in ambulanza e riteniamo che due di questi, tra cui uno dei bambini, abbiano riportato ferite gravi"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Auto sulla folla a Liverpool: 47 feriti, escluso terrorismo

