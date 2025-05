auto investe diversi passanti durante la parata del liverpool starmer incidente scioccante

Un episodio drammatico ha scosso la parata di vittoria del Liverpool per la Premier League, quando un'auto ha investito diversi passanti nel centro della città. L'incidente ha generato panico tra i festeggiamenti, portando all'arresto di un uomo. I dettagli rimangono ancora da chiarire mentre le autorità indagano sull'accaduto.

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Panico a Liverpool dove un uomo è stato arrestato dopo aver investito in centro con la sua auto dei passanti, durante la parata per la vittoria della Premier League da parte dei Reds. Secondo quanto riportano i media inglesi, l’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in Water Street e sul posto sono intervenuti polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno bloccato il veicolo e arrestato il guidatore. Al momento non è noto se ci sono vittime e quanti sono i feriti. La polizia fa sapere che l’uomo arrestato è un 53enne della zona di Liverpool, precisando che “sono in corso indagini approfondite per stabilire le circostanze che hanno portato all’incidente”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it