Auto in sosta selvaggia blocca via Pola lunga fila e concerto di clacson

Un'auto in sosta selvaggia ha creato disagi in via Pola, bloccando il traffico e intralciando due autobus dell'Atm. La situazione ha generato una lunga fila di veicoli in attesa, accompagnata da un incessante concerto di clacson da parte dei conducenti frustrati. La mancanza di parcheggi adeguati continua a suscitarne polemiche e malumori tra gli automobilisti.

Un'auto in sosta selvaggia ha bloccato il traffico in via Pola. Due bus dell'Atm sono rimasti fermi visto che il veicolo occupa parte della carreggiata e non permette ai mezzi di proseguire la marcia. In poco tempo si è formata una lunga fila con l'inevitabile concerto di clacson dei conducenti...

