Auto contro i veicoli parcheggiati ferito un giovane

Un giovane è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel quartiere di San Teodoro il pomeriggio del 27 maggio 2025. L'evento, che ha coinvolto un'auto e veicoli parcheggiati in via Ferrara, ha richiesto l'intervento di un'auto medica e un'ambulanza della Misericordia. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un giovane è rimasto ferito nel pomeriggio di martedì 27 maggio 2025 nel quartiere di San Teodoro. Intorno alle 18 al 112 è arrivata una chiamata per un ragazzo coinvolto in un incidente in via Ferrara. Oltre ad auto medica Golf 4 e a un'ambulanza della Misericordia, sul posto sono intervenuti...

