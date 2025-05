Aurora Ramazzotti il commento su Michelle ed Eros | Non sono presenti come vorrei

Aurora Ramazzotti si apre sulla sua vita da mamma serena e sui preparativi per le imminenti nozze, rivelando anche il suo sogno di lavorare in tv. Allo stesso tempo, affronta il complesso rapporto con i genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e riflette sulle sfide di essere una figlia d'arte in un contesto di celebrità e impegni.

Aurora Ramazzotti torna a parlare della sua vita da mamma felice, delle prossime (imminenti) nozze, del sogno di lavorare in tv, ma anche del rapporto con i suoi genitori, Michelle ed Eros. Non è facile essere una figlia d'arte, soprattutto quando hai due genitori famosi e super impegnati: se n'è accorta anche Aurora che, nonostante abbia una vita piena e soddisfacente, sente un po' la mancanza dei suoi genitori. E lo dice, senza peli sulla lingua. Aurora Ramazzotti, il rapporto con i genitori e quell'assenza che pesa. Genitori assenti? Non proprio, ma non presenti come vorrebbe: a rivelarlo è Aurora Ramazzotti, giovane influencer figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ai microfoni del podcast di Giulia Salemi Non lo faccio per moda...

