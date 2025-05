Aurora Ramazzotti | Dopo la gravidanza ho smesso di giudicarmi Mi sposo nel 2026

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, condivide le sue riflessioni post-gravidanza e annuncia il suo matrimonio previsto per il 2026. In un'intervista, espone il suo approccio educazionale, rifiutando l'uso degli smartphone per i suoi futuri figli, sottolineando l'importanza di preservare l'infanzia in un mondo sempre più digitale.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha le idee chiare: "Niente smartphone ai figli, neppure a scuola"

