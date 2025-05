Auditel-IPSOS | le famiglie italiane sono connesse multischermo e giovani anche oltre i 65 anni

Il Primo Rapporto Auditel-IPSOS, presentato a Milano, rivela una cornice sorprendente delle famiglie italiane: connesse multischermo e coinvolgenti anche i giovani sopra i 65 anni. Sostenuto da oltre 500.000 indirizzi e 20.000 interviste, questo studio offre una nuova panoramica sul consumo dei media in Italia, evidenziando le tendenze emergenti nel panorama digitale.

È stato presentato stamane a Milano, nella cornice del Palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo, il Primo Rapporto Auditel-IPSOS sulle famiglie italiane, che poggia sulla Ricerca di Base Auditel. La Ricerca di Base – oltre 500.000 indirizzi estratti ogni anno, 20.000 interviste face-to-face e 14.000 colloqui individuali – rappresenta la più estesa radiografia socio-tecn...

