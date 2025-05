Audio N’Dicka-Bisseck Capuano | Non c’era nulla da nascondere o che creasse chissà quale imbarazzo

Il dibattito sul rigore non concesso all’Inter nella partita contro la Roma del 28 aprile ha finalmente trovato risposta con la diffusione dell’audio del VAR. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha scelto di rilasciarlo solo al termine del campionato per evitare speculazioni. In questo articolo analizzeremo il contenuto dell’audio e le implicazioni di questa decisione per il mondo del calcio.

Ieri sera, dopo tanto parlare, è stato diffuso il famoso audio del rigore non dato all'Inter nel match contro la Roma dello scorso 28 aprile per il contatto N'Dicka-Bisseck. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha aspettato il termine del campionato di Serie A, per evitare "speculazioni". A riguardo il giornalista Giovanni Capuano sul suo profilo .

