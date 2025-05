Audio N’Dicka-Bisseck Capuano | Non c’era nulla da nascondere o che creasse chissà quale imbarazzo Fine delle…

Ieri sera è stato finalmente diffuso l'atteso audio relativo al rigore non assegnato all'Inter durante il match contro la Roma del 28 aprile, riguardante il contatto tra N’Dicka e Bisseck. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha scelto di rivelarlo solo dopo la conclusione del campionato di Serie A, evitando potenziali "speculazioni" sul caso. Scopriamo i dettagli di questa controversa situazione.

A riguardo il giornalista Giovanni Capuano sul suo profilo: "Non c'era nulla da nascondere, o che creasse chissà quale imbarazzo. Fine delle."