Audio Inter-Roma Tramontana | Il rigore era chiaro episodio che risulterà decisivo Rocchi ci prende in giro e ha occultato…

Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista e tifoso dell'Inter, Filippo Tramontana, analizza l'audio VAR rilasciato dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi riguardo al controverso contatto tra N’Dicka e Bisseck. Tramontana mette in luce le anomalia di un rigore apparente e le ripercussioni che questo episodio potrebbe avere sulla stagione, alimentando ulteriormente le polemiche tra i tifosi e la classe arbitrale.

Oggi pomeriggio il giornalista e tifoso dell'Inter, Filippo Tramontana, sul suo profilo YouTube, ha commentato l'audio VAR che ieri sera il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, ha deciso di mandare in onda, sull'ormai famoso contatto N'Dicka-Bisseck, che in queste settimane ha creato molte polemiche. Di seguito vi proponiamo un estratto delle sue parole. "Dopo tutte queste .