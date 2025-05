attivati 105 nuovi punti luce nel rione san paolo altri 80 in arrivo

Questa sera si accendono i 105 nuovi punti luce nel rione San Paolo di Padova, portando un significativo miglioramento dell'illuminazione pubblica. Le nuove installazioni interesseranno diverse vie del quartiere, contribuendo a una maggiore sicurezza e vivibilità. Ma non è finita: altri 80 punti luce sono già in arrivo per completare il progetto di rinnovamento urbano.

