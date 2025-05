Attimi di follia al pronto soccorso del Cervello in 4 tentano di strangolare operatore sociosanitario

Attimi di follia al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, dove un'angosciante aggressione ha coinvolto quattro familiari di una paziente. In un momento di violenza inaudita, il marito e i tre figli della donna hanno tentato di strangolare un operatore sociosanitario, colpendo anche una guardia giurata. L'incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza negli ambienti sanitari e sulle crescenti tensioni nelle situazioni di emergenza.

Presi a calci e pugni al pronto soccorso. Episodio di violenza ieri sera nell’area d’emergenza dell’ospedale Cervello dove i familiari di una paziente - il marito e i loro tre figli - si sono scagliati contro una guardia giurata e un operatore sociosanitario che sarebbe stato strangolato... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Attimi di follia al pronto soccorso del Cervello, in 4 tentano di strangolare operatore sociosanitario

