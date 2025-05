Atti osceni davanti al Duc sotto gli occhi dei cittadini

L'area verde antistante il DUC, simbolo del cuore amministrativo cittadino, è purtroppo afflitta da un crescente degrado. Un tempo spazio di decoro e efficienza istituzionale, oggi si trasforma in un luogo di disagio e abbandono, rendendo evidente la necessità di interventi urgenti per restituire dignità a questo importante punto di riferimento per i cittadini.

"L’area verde antistante il DUC, cuore amministrativo della città, versa in uno stato di degrado sempre più evidente e preoccupante. Uno spazio che dovrebbe rappresentare efficienza e decoro istituzionale è oggi trasformato in un luogo di disagio e abbandono, sotto gli occhi quotidiani di... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - “Atti osceni davanti al Duc sotto gli occhi dei cittadini”

Ne parlano su altre fonti

Atti osceni davanti a due ragazzine: arrestato - A Camerino i carabinieri fermano un giovane, aveva hashish e funghi allucinogeni Si era abbassato i pantaloni e si era masturbato davanti a ... per il reato di atti osceni. L’uomo, non nuovo ... 🔗Come scrive ilrestodelcarlino.it

Atti osceni davanti ad una donna vicino ad una scuola. Poi minacce di morte ai poliziotti che lo neutralizzano col taser - Si è denudato per commettere atti osceni davanti ad una donna, nei pressi di una scuola elementare. L’uomo, un pregiudicato gambiano di 19 anni, è stato individuato e arrestato in flagranza di reato ... 🔗Riporta msn.com

Atti osceni davanti a una ragazzina minorenne: assolto, non è reato - atti osceni commessi in un vaporetto davanti a un minore, per cui inizialmente c'era stato un patteggiamento. Ebbene, la Cassazione lo ha annullato proprio perché il vaporetto non è un luogo ... 🔗Segnala ilgazzettino.it