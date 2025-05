Attenzione alle finte multe | nuova ondata di truffe via email con avvisi pagoPA contraffatti

Negli ultimi tempi, gli utenti italiani stanno ricevendo email truffaldine che si spacciano per avvisi ufficiali del sistema di pagamento pagoPA. Queste comunicazioni contraffatte mirano a rubare dati personali e bancari attraverso tecniche di phishing. In questo articolo, analizziamo una delle ultime frodi e forniamo consigli utili su come riconoscere e proteggersi da tali truffe.

Una nuova ondata di email truffaldine sta circolando tra gli utenti italiani, sfruttando l’apparenza di comunicazioni ufficiali legate al sistema di pagamento pagoPA. L’obiettivo è sempre lo stesso: rubare dati personali o bancari con la tecnica del phishing. La redazione ha analizzato una delle ultime email sospette ricevute da un nostro lettore, e possiamo confermare ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

