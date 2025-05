Attentati incendiari furti e danneggiamenti in città | focus in Prefettura

Negli ultimi giorni, Brindisi è stata colpita da un’ondata di atti criminosi, tra cui incendi, sassaiole e furti, che hanno destato preoccupazione tra i cittadini. In risposta a questa crescente violenza, la Prefettura ha deciso di intensificare i controlli sul territorio per garantire maggiore sicurezza e tutela della comunità. L'articolo esplora la situazione attuale e le misure adottate per affrontare l'emergenza.

BRINDISI - Incendi, sassaiole, furti. La criminalità alza il tiro in città e la Prefettura risponde intensificando i controlli. A seguito dei recenti atti incendiari perpetrati nei giorni scorsi a Brindisi che hanno interessato auto parcheggiate per strada, un'isola ecologica (al quartiere...

