Atripalda celebra il Kodomo no Hi | festa giapponese per i bambini nella villa comunale

Atripalda si prepara a celebrare il Kodomo no Hi, la tradizionale festa giapponese dedicata ai bambini, nella suggestiva cornice della villa comunale Don Giuseppe Diana. Organizzata da Lupus in Fabula in collaborazione con Laika, l'evento, previsto per il terzo anno consecutivo, riunisce cultura e divertimento. Nonostante un leggero ritardo causato dal maltempo, la festa promette un'esperienza unica e coinvolgente per grandi e piccini.

Torna per il terzo anno consecutivo l'atteso appuntamento con la cultura giapponese, organizzato da Lupus in Fabula in collaborazione con gli amici di Laika. Anche se con qualche settimana di ritardo a causa del maltempo, la festa del Kodomo no Hi si terrĂ nella villa comunale Don Giuseppe Diana...

Approfondimenti da altre fonti

