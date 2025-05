Atletica Larissa Iapichino torna in pedana! Debutto stagionale outdoor a Palermo poi la Diamond League

Larissa Iapichino è pronta a tornare in pedana per il suo debutto stagionale all’aperto a Palermo, preludio ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. La campionessa europea indoor del salto in lungo si esibirà sabato pomeriggio, segnando l'inizio di un'importante stagione che culminerà nella prestigiosa Diamond League. Le aspettative sono alte per la giovane atleta, che punta a confermare il suo talento a livello internazionale.

Larissa Iapichino ha scelto Palermo come primo atto ufficiale della sua stagione all'aperto nel lungo percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali di Tokyo (13-21 settembre), l'obiettivo principale del 2025. La campionessa europea indoor di salto in lungo si presenterà in pedana sabato pomeriggio allo stadio delle Palme 'Vito Schifani' per un test agonistico in attesa dei successivi impegni in Diamond League e con la maglia azzurra. La 22enne toscana, quarta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, sarà dunque la grande stella dell' EAP Sicily World Meeting con la gara del lungo femminile che dovrebbe cominciare sabato 31 maggio alle ore 17

