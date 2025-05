Atalanta una stagione ad alti livelli e anche qualche piccolo rimpianto I voti tra campionato Champions e Supercoppe

L'Atalanta ha vissuto una stagione straordinaria, contraddistinta da risultati eccellenti in campionato e competizioni europee, pur lasciando qualche rammarico. Con un voto complessivo di 9,5, la squadra si è distinta per il secondo miglior attacco e la quarta miglior difesa, ottenendo la quinta qualificazione consecutiva in Champions League. Scopriamo il percorso dell'Atalanta tra emozioni, successi e qualche rimpianto sulle sfide affrontate.

Atalanta, il voto complessivo di una stagione storica (nonostante qualche rimpianto) tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppe CAMPIONATO (9,5): Secondo miglior attacco, quarta miglior difesa e quinta qualificazione in Coppa dei Campioni non staccandosi mai dai primi tre posti. Un’Atalanta schiacciasassi dove ci sono di mezzo 11 vittorie consecutive e molti successi entrati nella ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Atalanta, una stagione ad alti livelli (e anche qualche piccolo rimpianto). I voti tra campionato, Champions e Supercoppe

